عاجل : شاهد.. رضيعة الـ 4 أشهر في أمان .. عذبها والدها انتقاماً من والدتها !

المواطن - عبد الرحمن دياب

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الوصول إلى الرضيعة المعنّفة على يدد والدها واستلامها.

وبيّن مقطع فيديو استلام مسؤولي التنمية الاجتماعية الرضيعة ، البالغة 4 أشهر، وسط نظرات طفولية للطفلة المعنّفة، ليتم اتخاذ الإجراء اللازم وفق نظام حماية الطفل من الإيذاء.

وقصة الطفلة المعنّفة سبّبت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن عذّب الأب الرضيعة التي لم تتجاوز 4 أشهر انتقامًا من والدتها وحرق قلبها على ابنتها، ولم يكتفِ الأب بذلك، بل أرسل مقاطع التعذيب إلى والدتها.

وعرضت سيدة، قالت إنها والدة الطفلة المعنّفة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، مقاطع للتعذيب، موضحة أنها تحمل الجنسية السورية ومقيمة في المدينة المنوّرة .

وذكرت قصّتها المأساوية، وأوضحت أنه أخذ ابنتها منها بعد شهر من ولادتها بعد انفصالهما، الأمر الذي دعاها إلى المطالبة بإرجاع ابنتها لحضنها بعد مشاهدتها مقاطع العنف الذي تعرّضت له ابنتها الرضيعة التي ليس لها أي ذنب من الخلافات الحاصلة .

وبعدها قدّمت الأم بلاغًا إلى مكتب حقوق الإنسان الذي استقبل البلاغ، حيث تنتظر منه التثبّت من القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية ابنتها من التعنيف.

وعلّق بعدها المتحدّث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية “خالد أبا الخيل” على الواقعة، عبر حسابه الرسمي على (تويتر)، وقال: “تم الوصول لوالدة الطفلة ومقابلتها من قبل مدير فرع الوزارة، وسيتم اتخاذ الإجراء اللازم وفق نظام حماية الطفل من الإيذاء”.

