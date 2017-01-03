عاجل.. شبهة جنائية وراء تصادم ثلاث سيارات في البدائع

المواطن- ماجد الفريدي- القصيم

كشف مصدر لـ “المواطن” عن تفاصيل الحادث المروري الذي وقع مساء أمس، الإثنين، على طريق البدائع – عنيزة، بين 3 سيارات، 2 من نوع فورد والأخرى من نوع داتسون، حيث نتج عنه وفاة صاحب الفورد “مواطن، وزوجته، ووالدته”، و3 شبان كانوا يستقلّون الداتسون.

وقال المصدر: “أدّى انحراف الداتسون إلى انقلابها بعد احتكاكها بالفورد، وخروجها عن الاتجاه المعاكس، واصطدامها بالفورد الأخرى التي كانت تسير باتجاهٍ صحيح،” مبينًا أنه نتج عن الحادث 6 وفيات، 3 في الداتسون و3 في الفورد.

كما أشار إلى أنه اتّضح من التحقيقات الأولية بأن الحادث به شبهة جنائية، وتم إحالته للشرطة، وما تزال التحقيقات جارية.