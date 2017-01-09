عاجل شرطة الجوف توضح الحقيقة : عشريني أجبر زوجته على تصويره مدعياً اقتحام منزله

المواطن -متعب النماصي – الجوف

نفت شرطة منطقة الجوف ما ذكره مواطنٌ عشريني في مقطع فيديو متداول حول تعرُّضه للضرب داخل منزله من قِبل رجال الأمن، مؤكدة أن المواطن أجبر زوجته على تصوير الفيديو المختلق وهددها بالطلاق إذا لم تصوره وتنشره.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف الرائد يزيد بن سعود النومس إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٩-٣-١٣٤٨هـ وأثناء عمل نقطة تفتيش لإدارة مرور منطقة الجوف حضر مواطن بالعقد الثاني من العمر على مركبة بدون لوحات، وعند اكتشاف أمره هرب من الموقع بعد صدمه لدورية مرور، وعند القبض عليه قاوم رجال الأمن وتمت السيطرة عليه وإحالته لمركز شرطة الخالدية.

وقال النومس إنه أثناء ذلك حضر ذوو المذكور، فهدد زوجته بالطلاق إن لم تقم بتصويره ونشر المقطع، لافتاً إلى أنه لَم يتم دخول منزل المذكور من قبل رجال الأمن، وأن ما ذكره غير صحيح.

وأضاف أنه من خلال تتبع مواقع التواصل الاجتماعي ظهر له مقطع فيديو يظهر فيه إساءته لأنظمة المرور وتمت إحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام، مشيراً إلى أنه تم إحضار زوجة المذكور وإحالتها لهيئة التحقيق والادعاء العام.

وكان المواطن العشريني قد ظهر في مقطع فيديو متداول يتظلم فيه من قيام رجال أمن المرور بالدخول لمنزله والاعتداء عليه، مطالباً بتدخل خادم الحرمين الشريفين وولي عهدة وولي ولي العهد وأمير منطقة الجوف لإنقاذه.