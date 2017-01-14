صور الصلاة على الأمير ‫محمد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود‬‎

صور الصلاة على الأمير ‫محمد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود‬‎

2017/01/14
الساعة 7:14 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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أمير منطقة مكة المكرمة يؤدي صلاة الميت على الأمير محمد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود 6
المواطن - وكالات

أدى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة عقب صلاة العصر اليوم بالمسجد الحرام صلاة الميت على صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود.

أمير منطقة مكة المكرمة يؤدي صلاة الميت على الأمير محمد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود

أمير منطقة مكة المكرمة يؤدي صلاة الميت على الأمير محمد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود 1 أمير منطقة مكة المكرمة يؤدي صلاة الميت على الأمير محمد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود 2
وأدى الصلاة مع صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل, وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني, وصاحب السمو الملكي الأمير عمرو بن محمد الفيصل ( إبن الفقيد )وعدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء.

أمير منطقة مكة المكرمة يؤدي صلاة الميت على الأمير محمد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود 3
كما أدى الصلاة، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وعدد من المسؤولين وجمع من المواطنين.

أمير منطقة مكة المكرمة يؤدي صلاة الميت على الأمير محمد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود 4 أمير منطقة مكة المكرمة يؤدي صلاة الميت على الأمير محمد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود 5 أمير منطقة مكة المكرمة يؤدي صلاة الميت على الأمير محمد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود 7 أمير منطقة مكة المكرمة يؤدي صلاة الميت على الأمير محمد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود 8

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