صور الصلاة على الأمير ‫محمد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود‬‎

المواطن - وكالات

أدى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة عقب صلاة العصر اليوم بالمسجد الحرام صلاة الميت على صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود.



وأدى الصلاة مع صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل, وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني, وصاحب السمو الملكي الأمير عمرو بن محمد الفيصل ( إبن الفقيد )وعدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء.



كما أدى الصلاة، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وعدد من المسؤولين وجمع من المواطنين.