طائرة رحلة بيشة – جدة تواجه مشكلة فنية بالأجواء

طائرة رحلة بيشة – جدة تواجه مشكلة فنية بالأجواء

2017/01/04
الساعة 12:54 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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الخطوط السعودية إيرباص (A320ceo) (4)

المواطن – الطائف

ترددت أنباء عن اعلان الدفاع المدني والهلال الأحمر بالطائف حالة الاستنفار لمباشرة بلاغ من طائرة قادمة من بيشة تشير المصادر المتداولة إلى أن بها خللاً فنياً لا تستطيع معه الهبوط.

المواطن” ستوافيكم بالتفاصيل تباعاً.

 

 

 


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