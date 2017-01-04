طائرة رحلة بيشة – جدة تواجه مشكلة فنية بالأجواء

المواطن – الطائف

ترددت أنباء عن اعلان الدفاع المدني والهلال الأحمر بالطائف حالة الاستنفار لمباشرة بلاغ من طائرة قادمة من بيشة تشير المصادر المتداولة إلى أن بها خللاً فنياً لا تستطيع معه الهبوط.

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