#عاجل : عدد ضحايا الهجوم المسلح على ملهى ليلي في إسطنبول يصل 35 قتيلاً و40 جريحاً

#عاجل : عدد ضحايا الهجوم المسلح على ملهى ليلي في إسطنبول يصل 35 قتيلاً و40 جريحاً

2017/01/01
الساعة 7:06 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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