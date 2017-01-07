عاجل.. عدسة “المواطن” ترصد مسرح بطولة رجال الأمن في ياسمين الرياض

المواطن – الرياض

رصدت عدسة “المواطن” اليوم، السبت، موقع حي الياسمين، في الرياض، الذي شهد مقتل إرهابيين اثنين على يد رجال الأمن، وذلك بعد مبادرتهما بإطلاق النار.

ومساء اليوم، كشفت وزارة الداخلية عن رصدها وجود المطلوب الخطر “طايع بن سالم بن يسلم الصيعري” مختبئًا بمنزلٍ بحي الياسمين، في الرياض، وكان معه آخر يدعى “طلال بن سمران الصاعدي”، وهو سعودي الجنسية، موضحة بأن المطلوبين اتّخذا من ذلك المنزل وكرًا إرهابيًا لتصنيع المواد المتفجّرة من أحزمة وعبوات ناسفة.

كما تابع متحدّث الداخلية بقوله إنهما بادرا بإطلاق النار بشكلٍ كثيف على رجال الأمن لمحاولة الهرب من الموقع -خاصةً أنهما يرتديان أحزمة ناسفة- ليتم الرد عليهما، وقتلهما، وإصابة أحد رجال الأمن بإصابةٍ طفيفة، حيث نُقل على إثرها للمستشفى وحالته مستقرة.