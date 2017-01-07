عاجل.. عطية: الصيعري أحد طلبة الابتعاث في الهندسة وسافر لدول بجوازات مزوّرة

المواطن – الرياض

قال ‫‫اللواء “بسام عطية”، من إدارة التحقيقات بوزارة الداخلية‬، إن الإرهابي “طايع بن سالم بن يسلم الصيعري” الذي تم قتله اليوم، السبت، في حي الياسمين بالرياض، تخصّص في تصنيع الأحزمة الناسفة، موضحًا أنه كان مشاركًا في مواقع القتال بالخارج، وسافر إلى سوريا والسودان.

وتابع عطية أن طايع الصيعري هو أحد طلاب برنامج الابتعاث بتخصّص الهندسة بنيوزيلندا، وكان غير متفوّق، ومنها، توجّه إلى سوريا، وتركيا، والسودان بجواز سفر مزور، مشيرًا إلى أنه كان مشاركًا في مواقع القتال بالخارج.

كما كشف عن أن الإرهابي الثاني “طلال الصاعدي” سبق إيقافه مرّتين بسبب مشاركته بالقتال في مناطق الصراع.