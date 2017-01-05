على خطى صندوق الاستثمارات العامة .. آبل تستثمر مليار دولار في صندوق رؤية سوفت بنك

المواطن – الرياض

أكدت شركة آبل أمس الأربعاء أنها تعتزم استثمار مليار دولار في صندوق التكنولوجيا الجديد التابع لمجموعة سوفت بنك و للمساعدة في تمويل التكنولوجيا التي قد تستخدمها في المستقبل ، في نبأ يؤكد على الخطوات الصحيحة التي ينتهجها صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مجال الاستثمار ومنها تأسيسه ومشاركته في صندوق سوفت بانك مؤخرا .

وقالت المتحدثة باسم آبل كريستين هوقويت وفقا لنا نشرته صحيفة” وول ستريت جورنال :” نعتقد أن صندوقهم الجديد سيزيد من سرعة تطوير التكنولوجيا، والتي قد تكون مهمة من الناحية الاستراتيجية لشركة آبل”. وأردفت قائلة إن شركة آبل عملت مع شركة اتصالات يابانية لسنوات عديدة.

ويهدف صندوق رؤية سوفت بنك، الذي أُعلن عنه في شهر أكتوبر، لجمع 100 مليار دولار. ومن المقرر أن يتم إطلاقة بشكل رسمي في الأسابيع القليلة المقبلة. وبالإضافة إلى شركة آبل وسوفت بنك التي تستثمر مبلغ 25 مليار دولار، يستثمر صندوق الاستثمارات العامة السعودي مبلغ 45 مليار دولار. كما بحث آخرون مسألة الاستثمار في هذا الصندوق ومن ضمنهم صندوق الثروة السيادي لإمارة أبو ظبي، وهيئة قطر للاستثمار، وشركة كوالكوم المصنعة لرقائق الأجهزة الإلكترونية.

ويعكس استثمار شركة آبل في الصندوق تحولًا في استراتيجية استثماراتها.

ففي العام الماضي، استثمرت الشركة مبلغ مليار دولار في شركة ديدي شوكينغ التي تُعد بمثابة المنافس المحلي لشركة أوبر في الصين.