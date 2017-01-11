عاجل .. عُمان تنفي طلب وديعة مليارية خليجية

المواطن – وكالات

نفت وزارة المالية العُمانية الأنباءَ المتداولة حول طلب السلطنة وديعة مليارية من دول الخليج؛ لتعزيز الاحتياطي النقدي لديها وتفادي أي ضغوط على عملتها.

وذكر بيان صادر عن وزارة المالية، أن الخبر الذي تداولته وسائل الإعلام نقلاً عن وكالة أنباء “رويترز” بأن سلطنة عمان “تتفاوض مع دول خليجية للحصول على وديعة بعدة مليارات من الدولارات، عارٍ من الصحة، ولم تكن هناك أية محادثات للحصول على وديعة بالمليارات”.

وأكد البيان أن السلطنة تمتلك احتياطيات كافية، ولا توجد أي مخاطر على قيمة الريال العماني.

وكانت “رويترز” قد نشرت، أمس، خبراً تؤكد فيه أن مسؤولين من عمان التقوا في الأسابيع الأخيرة مع مسؤولين من وزارات المالية الكويتية والقطرية والسعودية لبحث الوديعة المقترحة.