عاجل .. فتح باب الابتعاث في تخصص طيران هليكوبتر

المواطن – واس

فتحت وزارة التعليم باب التسجيل في برنامج خادم الحرمين الشريفين للإبتعاث الخارجي وظيفتك وبعثتك لمرحلة البكالوريوس في تخصص طيران هليكوبتر ، وذلك لمدة أربعة أيام بدءاً من يوم الأحد المقبل وحتى يوم الأربعاء 4/20/ 1438هـ.

ويأتي ذلك في إطار اتفاقية برنامج ” وظيفتك وبعثتك” التي وقعتها وزارة التعليم مع وزارة الداخلية، من أجل إتاحة الفرصة للاستفادة من المقاعد المخصصة للإبتعاث في درجة بكالوريوس تخصص “طيران هليكوبتر”.

وتضمنت الشروط الخاصة لمرحلة البكالوريوس “طيران هليكوبتر” الحصول على شهادة إتمام الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية)، أو ما يعادلها، وألا يقل المعدل التراكمي العام في الثانوية العامة عن 90%، أو ما يعادلها، والحصول على درجة لا تقل عن 65% في اختباري القدرات، والتحصيلي في نسختهما العربية أو الإنجليزية، أو عن طريق أنظمة الاختبارات المحوسبة CBT، حيث لن يقبل اختبار بديل عن هذين الاختبارين .

كما تشمل الشروط أن يكون المتقدم من خريجي العام الدراسي 1437/1436هـ ولا يقبل غير ذلك، وألا يقل عمر المتقدم عن 17 سنة، ولا يزيد على 20 سنة، حسب بطاقة الهوية الوطنية، وأن يلتزم بالعمل ضمن قطاع وزارة الداخلية بعد تخرجه.