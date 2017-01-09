عاجل .. فتح تحقيق بعد فيديو #مسنه_بنك_الراجحي_بعرعر

المواطن- شريف النشمي- عرعر

يحقّق مصرف الراجحي في مقطع فيديو المُسنّة التي ظهرت وهي تحبو أمام أحد فروعه بعرعر، مبينًا أنه لم يتم طلب المساعدة من أي من موظّفات المصرف.

وقال المصرف، في بيانٍ له، قبل قليل: “نفيدكم بأنه لم يتم طلب المساعدة من أي من موظّفات المصرف في أحد فروعنا بعرعر، وأنهن لم يكنّ على اطّلاعٍ بما حدث خارج الفرع”.

وأضاف: “بالرغم من ذلك، نود أن نعلمكم بأنه قد تم فتح تحقيق، وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة في حال ثبوت أي تقصير”.

وتابع: “كما أننا نود أن نؤكّد على حرصنا الشديد على خدمة كبار السن، فقد قُمنا بتوفير الكراسي المتحرّكة في عددٍ كبير من فروعنا المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من عملائنا الكرام”.

كان أحد المواطنين وثّق مقطع فيديو يُظهر مُسنّة تحبو أمام أحد فروع مصرف الراجحي بعرعر، وأكّد أن الموظّفات لم يخرجن لمساعدة المُسنّة.

وأثار الفيديو مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أبدوا استياءهم للمقطع، وطالبوا بفتح تحقيق عاجل بالواقعة ممّا جعل المصرف يتجاوب فورًا لتلك المطالبات.