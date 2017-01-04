متحدث الطيران المدني لـ “المواطن”: المراقبة الجوية تكذب شائعة طائرة بيشة

المواطن – أحمد المسعود – الطائف

أكد المتحدث الرسمي باسم هيئة الطيران المدني عبدالله الخريف في رد على استفسار “ المواطن ” قبل قليل أن ماتم تداوله حول وجود عطل فني لطائرة قادمة من بيشة منعها من الهبوط غير صحيح تماماً ، مشيراً إلى أن المراقبة الجوية لم تتلق أي بلاغ عن وجود عطل سواءً في جميع الطائرات المحلقة في جدة أو الطائف أو بيشة .

وأوضح الخريف لـ ” المواطن ” أنه لا يوجد أي أشكالية في الطائرات حتى الآن و أمر الخلل الفني غير صحيح وهو شائعه تماماً ، ولا يوجد أي بلاغ من قبل الجهات المختصة في المراقبة الجوية للطائرات.