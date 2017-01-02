عاجل : متحدّث التجارة: #منع_مشاهير_التواصل_من_المولات غير صحيح

المواطن – الرياض

نفى متحدّث وزارة التجارة والاستثمار عبد الرحمن الحسين اليوم، الإثنين، ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص منع مشاهير التواصل من المولات، مشددًا على أن وزارة التجارة لم تمنعهم من ذلك.

وكتب الحسين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) عدة تغريدات في هذا الشأن، بدأها بقوله: “غير صحيح.. #منع_مشاهير_التواصل_من_المولات، ووزارة التجارة لم تمنعهم من ذلك”.

وتابع: “هناك تنظيم وتقنين بعد ورود ملاحظات حول تجمّعات، ومخالفات، وفوضى بسبب دعوة المشاهير تؤدّي إلى عدم قدرة بعض (المولات) من السيطرة عليها”.

فيما ختم قائلًا: “للمحافظة على الأنظمة، ستكون المراكز والمحلات التجارية مُلزمة بأخذ موافقة الجهات المختصّة قبل دعوة المشاهير منعًا لحدوث أي تجاوزات”.