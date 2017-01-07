عاجل.. متحدّث الداخلية: طوّقنا “الياسمين” لمنع تعرّض المواطنين للأذى في ضبط الإرهابيين

المواطن – الرياض

قال متحدّث وزارة الداخلية “‫اللواء منصور التركي”‬ إن الأمن طوّق المنطقة التي كان بها الإرهابيين “طايع بن سالم بن يسلم الصيعري”، و”طلال بن سمران الصاعدي” في حي الياسمين في الرياض.

وأضاف التركي، في المؤتمر الصحفي له للكشف عن ملابسات الحادث، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة دون تعرّض أي شخص في الحي لأي مخاطر حال الشروع في المداهمة، موضحًا أن كلًا من الاثنين حاولا الهروب بإطلاق النار بكثافة، وتم تبادل إطلاق النار عليهما وقتلهما، بينما نُقل أحد رجال الأمن إلى المستشفى.

كما أضاف أن الإرهابيين صنعا متفجّرات لاستهداف موقف سيارات، حيث تم ضبط متفجرّات مصنوعة محليًا في منزل الصيعري.