متعب بن عبدالله يتكفل بسداد ديون الشاعر مساعد الرشيدي

المواطن – محمد عامر

تكفل صاحب السمو الملكي الامير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني بسداد ديون الشاعر الفقيد العميد مساعد الرشيدي.

وكان الأمير متعب بن عبدالله قد تقدم المصلين على جنازة الفقيد قبل يومين كما قدم تعازيه ومواساته لأشقاء وأبناء الفقيد وأسرته، مشيداً في ذات الوقت لما قدمه من إخلاص وعطاء في خدمة دينه ومليكه ووطنه، سائلاً الله العلي القدير أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته .

من جهتهم قدم شقيق الشاعر الراحل بشير بن ربيع الرشيدي وابن الشاعر “فيصل” شكرهم وتقديرهم للأمير متعب بن عبدالله على مبادرته وإنسانيته واهتمامه الكبير مشيرين إلى أن ذلك ليس مستغرباً على سموه سائلين المولى عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناته