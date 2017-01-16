عاجل : مستشفى شهير بالرياض يتسبب في خطأ طبي لمواطن

المواطن - وليد الفهمي- جدة

تعرض أحد المواطنين لمضاعفات صحية بسبب خطاً طبي بأحد المستشفيات الشهيرة بالرياض، الأمر الذي استدعى علاجه بمستشفى آخر.

وفي التفاصيل أجرى المواطن أحمد عبدالله الدوسري عملية تعويض للرباط المتصالب الأمامي للركبة اليسرى منذ شهر 10 لعام 2016 بمستشفى بالرياض .

وأضاف: أجريت لي عدد من الأشعة بعد إجراء العملية والتي بينت أن تركيب الرباط وأدوات التثبيت وضعت في أماكن غير صحيحة الأمر الذي استدعى تدخلاً عاجلاً لتصحيح وضعي الصحي كوني أعاني من السكر .

وتابع الدوسري قائلاً: “قمت بمراجعة المستشفى أكثر من مرة، حيث أفادني بأن ما تعرضت له ليس خطأ طبياً وإنما يسمى مضاعفات ما بعد العملية، ولكن سوف يتم إعادة العملية” .

وأردف: بعد عدد من المراجعات التي لا جدوى منها قمت بإجراء عملية تصحيح لوضعي الصحي قبل ما يقارب الأسبوعين من الآن بأحد المستشفيات الخاصة الأخرى، وعلى حسابي الشخصي.

وعلى الرغم من الألم المصاحب لذلك الخطأ لم يعترف المستشفى بما حدث من خطأ أطباء ليسوا مؤهلين لإجراء تلك العمليات، حيث أوضح الدوسري أنه قام برفع شكوى لوزارة الصحة “تحتفظ الصحيفة برقم الشكوى”.

وناشد الدوسري الجهات المعنية ووزير الصحة تعويضه مما حدث جراء ذلك الخطأ الطبي .

“المواطن” حاولت التواصل مع إدارة المستشفى لبحث تفاصيل الشكوى والحلول التي وجدت من قبلهم للمريض أكثر من مرة وجاء الرد برسالة نصية من أحد المختصين بالمركز الإعلامي قائلاً: “تم تسليم جميع الإفادات لوزارة الصحة”.