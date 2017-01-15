مصادر “المواطن” : رئيس هيئة الترفيه يزور المفتي اليوم

المواطن – خاص- الرياض

علمت “المواطن” من مصادرها الخاصة أن رئيس هيئة الترفيه أحمد الخطيب سيزور اليوم سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ.

وكان سماحة المفتي قد حسم الجدل الدائر في المملكة بشأن الترخيص للحفلات الغنائية وإعداد دور سينما بالقول “لا خير فيها وضرر وفساد، كله مفسد للأخلاق ومدمر للقيم ومدعاة لاختلاط الجنسين”.

وقال آل الشيخ في برنامجه الأسبوعي “مع سماحة المفتي” الذي يبث على قناة المجد الفضائية: “أرجو أن يوفق الجميع للخير، نعلم أن الحفلات الغنائية والسينما فساد”، مشيراً إلى أن السينما قد تعرض أفلاماً ماجنة وخليعة وفاسدة وإلحادية، فهي تعتمد على أفلام تستورد من خارج البلاد لتغير ثقافتنا.

وشدد المفتي على أن الحفلات الغنائية لا خير فيها، فالترفيه بالأغاني ليل نهار، وفتح صالات السينما في كل الأوقات هما مدعاة لاختلاط الجنسين، أولاً سيقال تخصيص أماكن للنساء، ثم يصبح الجميع رجالاً ونساء في منطقة واحدة، فهذا كله مفسد للأخلاق ومدمر للقيم.

كما لفت آل الشيخ إلى أن “الترفيه بالقنوات والوسائل الثقافية والعلمية لا بأس به وهو طيب”.

ودعا إلى “أن يوفق الله القائمين على هيئة الترفيه بأن يحولوها من سوء إلى حسن، وألا يفتحوا للشر أبواباً، وأن يحفظ الله بلادنا من كل سوء، وأن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضاه”.