عاجل.. مواطن يقتل شقيقه رميًا بالرصاص في الخبر

المواطن _ الخبر

لقي مواطن مصرعه، مساء أمس، إثر مشاجرة حدثت مع شقيقه، في الخبر.

وأوضح المتحدّث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية “العقيد زياد الرقيطي” أنه، عند الساعة التاسعة من مساء الأمس، الخميس، 14-4-1438هـ، تلقّت شرطة محافظة الخبر بلاغًا عن إسعاف مواطن ثلاثيني من قبل شقيقه، حيث وُجِد متوفيًا جرّاء تعرّضه لطلقٍ ناري بالكتف.

وأضاف أن الاستجوابات الأولية تشير إلى نشوب شجار بين المجني عليه وشقيقه “المسعف” إثر خلاف عائلي سابق أسفر عن إصابة المجني عليه بطلقٍ ناري أودى بحياته، وتعرّض شقيقه كذلك لإصابةٍ بالركبة، حيث تمّت إحالته -على إثرها- لتلقّي العلاج اللازم والتحفّظ عليه.

وأوضح أن المختصّين بالشرطة باشروا إجراءات الضبط الجنائي للحادثة، وذلك تمهيدًا لإحالتها لهيئة التحقيق والادعاء العام.