عاجل .. نجاة رجل أمن بعد تعرضه لإطلاق نار بالدمام

المواطن – فهد الحشام _ الدمام

تعرض رجل أمن مساء أمس لإطلاق نار من قبل مجهولين بحي الفيحاء بالدمام ، ونتج عن الحادثة إصابة مركبته بطلقات نارية.

وصرح المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي لـ”المواطن” بأنه عند الساعة التاسعة والنصف من مساء أمس الثلاثاء، باشرت شرطة الدمام بلاغاً عن تعرض رجل أمن لإطلاق نار من مجهولين أثناء توقفه بمركبته الخاصة وهو يرتدي ملابسه المدنية بحي الفيحاء بمدينة الدمام مما نتج عنه تلفيات بالمركبة وعدم تعرضه أو أي من المارة لأذى ولله الحمد .

وأضاف الرقيطي: “تم استكمال إجراءات الضبط الجنائي لهذه الجريمة والشروع في التحقيق فيها لتحديد دوافعها والمتورطين فيها”.