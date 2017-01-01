عاجل .. هجوم مسلح على سجن بحريني

المواطن – وكالات

استشهد شرطي بحريني أثناء تصديه لهجوم مسلح على مركز الإصلاح والتأهيل في جو فيما تمكن عدد من المسجونين من الهروب.

وكشفت وزارة الداخلية البحرينية في حسابها الخاص على «تويتر» أن عمل إرهابي تمثل في هجوم مسلح على مركز الإصلاح والتأهيل في “جو” وهو ما أسفر عن استشهاد الشرطي عبدالسلام سيف أثناء تصديه للعناصر الإرهابية.

وأضافت “نجم عن ذلك ، هروب عدد من المحكومين في قضايا إرهابية ، وقد تم اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة حيال الواقعة”.

كما قالت إن “الأجهزة الأمنية تكثف أعمال البحث والتحري للقبض على العناصر الإرهابية المتورطة وكذلك المحكومين الهاربين واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن”.