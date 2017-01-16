عاجل .. هنا أسعار المنتجات السكنية في #سكني عبر برنامج #وافي

المواطن – الرياض

أكد المشرف العام على وكالة الدعم السكني، الأمير سعود بن طلال، أن التطوير العقاري يغطي منتجات سكنية لم تتوفر في السابق وأسعارها تبدأ من 250 ألف ريال حتى 800 ألف، مشيراً إلى أن برنامج البيع على الخارطة “وافي” يمثل التوجّه الجديد لوزارة الإسكان من خلال إنشاء وحدات تحفظ حقوق المطور والمستفيد في آن واحد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ساعة في الاقتصاد على قناة الإخبارية أن برنامج “وافي” يتيح للمستفيد استبدال المطور العقاري بمطور آخر إذا تعثر خلال الإنشاء.

وأوضح أن هناك آلية موحدة لتخصيص المستحقين في جميع المناطق بمنتجات متعددة المساحات والأنواع.