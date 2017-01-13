عاجل.. هنا أسماء المقبولات على وظائف مكتبة الملك فهد الوطنية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مكتبة الملك فهد الوطنية عن أسماء المقبولات على الوظائف النسائية “باحث مكتبات مساعد – باحث وثائق – مفهرس”، والتي سبق الإعلان عنها قبل أشهر، والمؤهلات لإجراء الإختبارات التحريرية، والتي سوف تجرى بدءا من يوم الأحد الموافق 1438/5/15هـ، ولمدة خمسة أيام.

ودعت المؤهلات الواردة أسمائهن في البيان المرفق التقيد بجدول الإختبارات التحريرية والوقت المحدد والموضح في هذا الإعلان، والحضور في الموعد المحدد في مقر المكتبة الواقع على طريق الملك فهد بالرياض، مع ضرورة إحضار بطاقة الهوية الوطنية، علماً بأن عدم الحضور في الموعد المحدد يعد عدولاً عن الرغبة في المسابقة على الوظيفة.

ولمعرفة أسماء المقبولات ومواعيد الاختبار التحريري، اضغط هنا http://www.kfnl.gov.sa/Ar/mediacenter/News/Pages/1441438.aspx