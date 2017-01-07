عاجل .. هنا إجابات الأسئلة الأكثر شيوعاً حول حساب المواطن : التسجيل والأهلية والتحديث والدفع

المواطن – الرياض



برنامج حساب المواطن هو برنامج وطني أنشئ لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر المتوقع للإصلاحات الاقتصادية المختلفة من خلال تقديم بدل نقدي مباشر للمواطنين المستفيدين.

وكان هناك مجموعة من الأسئلة المثارة حول البرنامج أهمها ما يلي:

متى سيطلق البرنامج؟

سيتم البدء في استقبال طلبات تسجيل المواطنين في مطلع فبراير 2017 ،وسيتم صرف البدلات للأسر المستحقة قبل تنفيذ أي من الإصلاحات التي قد تمس بالمواطن.

من هم المستفيدون من حساب المواطن؟

ستكون الفئة الأساسية المستفيدة من البرنامج هي الأسر السعودية، الفرد السعودي المستقل بسكن خاص، كما ستشمل المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي وكذلك حاملي بطاقات التنقل.

لماذا لا يستمر الدعم الحكومي للمنتجات على ما هو عليه بدلاً من تقديم بدل نقدي؟

توفير الدعم بشكله السابق أتاح لجميع المستهلكين بلا استثناء الاستفادة منه، ومن ضمنهم غير سعوديين وذوو الدخل المرتفع.

هل سيشمل البرنامج الأسر غير السعودية؟

يشمل أيضاً بعض الأسر غير السعودية كأولاد الأم السعودية المتزوجة من غير سعودي وفئة حاملي بطاقات التنقل.

مَن في الأسر سوف يحصل على البدلات؟

سيكون المتقدم بطلب التسجيل هو رب الأسرة وهو من سيحصل على البدل.

كيف يمكن التأكد من تقديم الوثائق اللازمة؟

البوابة الإلكترونية توجه المتقدمين على البرنامج إلى الوثائق اللازمة بناء على هيكل الأسرة لإكمال الطلب ويجب على المتقدم تحديث المعلومات من خلال البوابة في حال تغير حالة المتقدم.

وهل يمكن التسجيل عبر المكاتب؟

لا توجد مكاتب لاستقبال طلبات التقديم إنما تقتصر قنوات التقديم على البوابة الإلكترونية.

هل هناك تاريخ نهائي للتسجيل ؟ ولو تأخرت في التسجيل هل يمكنني الحصول على أول صرف للبدلات؟

يبدأ التسجيل من فبراير 2017 ، وبعد ذلك سيتم تقييم الاستحقاقية بشكل دوري وضمن فترة محددة كل شهر، ولكن ليس هناك تاريخ نهائي للتسجيل، وفي حال التسجيل في وقت لاحق والحصول على قرار الأهلية فإنه سيتم الحصول على البدل مع الدفعة اللاحقة لصرف البدلات.

متى سيتم صرف أول بدل؟

سيتم صرف أول بدل قبل تغيير أسعار منتجات الطاقة والمياه.

ماذا يعني مفهوم الفرد المستقل؟

هو الذكر أو الأنثى “غير المتزوج” وتشمل الأعزب ، الأرمل والأرملة، المطلق والمطلقة، ويسكن في سكن مستقل ومنفصل عن مسكن رب الأسرة.

ماذا يحدث إذا لم يكن لدي هاتف جوال قبل التسجيل؟

يجب أن يكون للمتقدم هاتف جوال لغرض إرسال كلمة السر المؤقتة لمتابعة عملية التسجيل في البوابة.

هل يمكن لأي شخص أن يقوم بتعبئة وإرسال المعلومات المطلوبة لإكمال البيانات نيابة عني؟

لا يجوز لأي شخص أن يقوم بتعبئة وإرسال المعلومات المطلوبة لإكمال البيانات بالإنابة عن أي شخص آخر.

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حساب المواطن – الاجابات حول الاسئلة الشائعة