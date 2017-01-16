عاجل .. هنا رابط التسجيل في اختبار القدرات العامة لطلاب الثانوية

المواطن – الرياض

أعلن المركز الوطني للقياس والتقويم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل “تويتر” فتح باب التسجيل في اختبار القدرات العامة للبنين.

ويتيح اختبار القدرات ترشيح الطالب للكلية التي يرغب في الدخول إليها بعد المرحلة الثانوية ويتم التسجيل عبر الرابط (هنا).

ويحتاج الطالب أو ولي الأمر للتسجيل كلاً من رقم السجل المدني ورقم المشترك، أو من خلال فتح ملف جديد كمشترك جديد للحصول على بيانات دخول جديدة.

الجدير بالذكر أن امتحان القدرات التابع لقياس لا يعتمد على المناهج الدراسية خلال السنوات السابقة و لذلك هو لا يحتاج إلى استعداد مسبق، وعلى الطالب فقط أن يتهيأ على طريقة الإجابة والأسئلة من خلال الأسئلة وإجاباتها النموذجية في دليل الطالب.

واختبار القدرات للبنين يخضع له الطلبة في المملكة في الثانوية العامة بجانب الاختبارات التحصيلية.

وهو اختبار إجباري للالتحاق بالكليات المختلفة وكل جامعة تحدد عدداً من الدرجات لابد للطالب الذي يريد الالتحاق بها تحصيلها، ويقوم بالاختبار المركز الوطني للقياس والتقويم.