عاجل .. هنا طريقة التسجيل في حساب المواطن وأهم الأجوبة للأسئلة الشائعة

المواطن – شريف النشمي – الرياض

أجاب برنامج حساب المواطن على أهم الأسئلة التي تواجه المستفيد أثناء عملية التسجيل في البرنامج الذي أطلق عصر اليوم الثلاثاء.

ما هي خطوات التسجيل؟

1. يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية:

* رقم الهوية

* تاريخ الميلاد

* رقم الجوال

2. سترسل رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل

3. يقوم المتقدم بعدها بتغيير كلمة المرور

4. يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل عن طريق تسجيل الدخول إلى حسابه الخاص وتعبئة جميع الحقول الخاصة بالبيانات العامة، وبيانات العنوان، وبيانات الدخل والتابعين، وبيانات العقارات، و البيانات البنكية، لن يتم طلب تقديم أي مستندات في الوقت الحالي حيث سيعطى المتقدمين الفرصة الكافية لتوفيرها وسيتم التواصل معهم في وقت لاحق لإبلاغهم بتاريخ إرفاق هذه المستندات.

5. بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل ليتم دراسته لاحقا وتقرير أهلية الأسرة المتقدمة.

كيف يمكنني التأكد من تقديم الوثائق اللازمة؟

البوابة الإلكترونية توجه المتقدمين على البرنامج إلى الوثائق المطلوبة بناءً على هيكل الأسرة. سيتم مع ذلك شرح الوثائق المطلوبة من كل متقدم حسب حالته وذلك عند إكمال طلب التسجيل، وسيتم التواصل مع المتقدمين في وقت لاحق لإبلاغهم بتاريخ إرفاق هذه الوثائق.

هل يمكنني التسجيل عبر المكاتب؟

لا يوجد مكاتب لاستقبال طلبات التقديم إنما تقتصر قنوات التقديم على البوابة الالكترونية التي توفر جميع خدمات برنامج حساب المواطن. أما في حالة وجود استفسارات أو مشاكل أو شكاوي فإنه يمكن التواصل هاتفيا مع مركزالاتصال على 19912

هل هناك تاريخ نهائي للتسجيل؟ لو تأخرت في التسجيل هل يمكنني الحصول على أول صرف للبدلات؟

يبدأ التسجيل من 1 فبراير 2017 وليس هناك تاريخ نهائي للتسجيل، ولكن التسجيل مبكرا يضمن حصول المتقدم على أول دفعة من البدلات خلال دورة الصرف الأولى في البرنامج إذا كان مستحقا. أما إذا تم التسجيل في وقت لاحق والحصول على قرار الأهلية فإنه سيتم الحصول على البدل مع الدفعة اللاحقة لصرف البدلات.

ما هي الشروط الأولية للتسجيل؟

هناك شروط أساسية لابد من تواجدها في الشخص المتقدم للبرنامج وهي:

1. أن يكون سعودي الجنسية أو حاملا لبطاقة تنقل

2. أن يكون مقيما في المملكة العربية السعودية إقامة دائمة.

3. ‌أن لا يكون سجيناً أو مقيماً إقامة دائمة في أي من مراكز الإيواء أو المراكز العلاجية الحكومية.

ماذا يعني الفرد المستقل؟

هو الذكر أو الأنثى غير المتزوجـ(ة)، ويشمل ذلك الأعزب أو العزباء، و الأرمل أو الأرملة، والمطلق أو المطلقة، والذي يسكن في سكن مستقل عن مسكن رب الأسرة وليس لديه تابعين أو معالين

هل يشمل برنامج حساب المواطن المتقاعدين؟

نعم يشمل البرنامج المتقاعدين فلا يوجد تمييز بين المتقدمين على أساس الحالة الوظيفية.

للاستفادة من برنامج حساب المواطن هل يتطلب تحديث البيانات الخاصة بالتسجيل بشكل دوري أو يكتفى بالتسجيل مرة واحدة؟ وكيف؟

لا يحتاج المتقدم إلى إجراء تحديث دوري لبياناته وإنما يتوجب التحديث فقط عندما يستجد أي تغيير على حالة المتقدم أو البيانات التي قدمها مسبقا. على سبيل المثال لا الحصر: تغير الدخل، أو إضافة تابعين جدد

ماذا يحدث إذا لم يكن لدي هاتف جوال قبل التسجيل؟

يجب أن يكون للمتقدم هاتف جوال لغرض إرسال كلمة السر المؤقتة لمتابعة عملية التسجيل في البوابة. ويستخدم أيضاً للتواصل مع المتقدم، وإبلاغه بحالة الأهلية أو عدمها وبالمستجدات المتقدمة بالبرنامج.

هل يمكن لشخص ما أن يقوم بتعبئة و?ارسال المعلومات المطلوبة لإكمال البيانات نيابة عني؟

لا يجوز لأي شخص التقدم بطلب التسجيل عن شخص آخر ويعد رب الأسرة الشخص الوحيد المخول بالقيام بتعبئة وإرسال جميع المعلومات المطلوبة الخاصة به وبالتابعين له، ويعتبر مسؤولاً مسؤولية كاملة عن صحة البيانات المقدمة.

بعد التسجيل, ماذا أفعل لو نسيت كلمة السر؟

1. لدخول إلى البوابة الإلكترونية

2. الضغط على خاصية «تغيير كلمة المرور» وإدخال البينات التالية:

* رقم الهوية

* تاريخ الميلاد

* رقم الجوال

* تاريخ انتهاء الهوية

3. إذا كانت المعلومات المدخلة صحيحة، ستُرسل رسالة نصية إلى رقم الجوال بكلمة المرور المؤقتة.

4. يقوم المتقدم بتسجيل الدخول باستخدام رقم هويته وكلمة المرور المؤقتة

5. يطلب من المتقدم تغيير كلمة المرور المؤقتة إلى كلمة مرور أخرى.

هل بإمكاني مراجعة المعلومات الشخصية؟

نعم من الممكن مراجعة الملف الشخصي عبر إتباع الخطوات التالية:

1. تسجيل الدخول للبوابة الالكترونية

2. الضغط على خاصية «ملخص معلومات المستفيد” في الصفحة الرئيسية

و من ثم سيتم الانتقال إلى صفحة المعلومات الشخصية التي يستطيع من خلالها استعراض و مراجعة ملفه الشخصي.

هل بإمكاني مراجعة معلومات الطلب الذي سبق تقديمة؟

نعم من الممكن مراجعة معلومات الطلب عبر إتباع الخطوات التالية:

1. تسجيل الدخول للبوابة الالكترونية

2. الضغط على قائمة «تعبئة/إستكمال الطلب» في الصفحة الرئيسية

و من ثم سيتم الانتقال إلى صفحة المعلومات الشخصية التي يستطيع من خلالها استعراض و مراجعة ملفه الشخصي.

كيف أحدث معلوماتي على بوابة حساب المواطن؟

يمكنك تحديث معلوماتك عن طريق تسجيل الدخول إلى حسابك في البوابة الإلكترونية ومن ثم الضغط على – قائمة تعبئة/إستكمال الطلب.

كيف يمكنني تغيير رقم الهاتف الجوال التابع لي على بوابة حساب المواطن؟

عد بتسجيل الدخول لحسابك في البوابة انقر على قائمة «الرئيسية» ثم انقر على «تغيير رقم الجوال»

كيف يمكنني تغيير حساب بريدي الإلكتروني على بوابة حساب المواطن؟

بعد تسجيل دخولك الى البوابة، من خلال قائمة «تعبئة/إستكمال الطلب» يمكنك الذهاب الى قائمة “بيانات العنوان” و تغيير البريد الالكتروني الخاص بك.

كيف يمكنني تغيير كلمة المرور على بوابة حساب المواطن؟

عبر الدخول الى بوابة البرنامج الإلكترونية، والضغط على زر «تغيير كلمة المرور» من الصفحة الرئيسية

هل المسقطين من برنامج الضمان الاجتماعي بإمكانهم التسجيل في البرنامج ؟

نعم يمكنهم التسجيل في حال انطباق جميع شروط برنامج حساب المواطن عليهم.

هل يتم احتساب المضافين مع المستفيد الرئيسي للضمان في حسب المواطن أم يجب التسجيل لكل فرد ؟

يتم الحاق مستفيدي الضمان والتابعين لهم كاسرة وليس كأفراد كما هم مسجلين في نظام الضمان مع امكانية اضافة تابعين. ويمكن لرب الأسرة تسجيل الدخول إلى بوابة برنامج حساب المواطن وإضافة أي تابعين آخرين غير مشمولين في برنامج الضمان بينما تنطبق عليهم شروط برنامج حساب المواطن.

هل يمكن لإمام المسجد السعودي الذي لا يتجاوز راتبه 4000 التسجيل في البرنامج؟

نعم، فلا يوجد تمييز بين المتقدمين على أساس الحالة الوظيفية أو نوع الوظيفة.