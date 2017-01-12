عاجل | والدة الرضيعة المعنفة لـ”المواطن”: لم أستلمها .. وهناك من ينتحل شخصيتي

المواطن _ وليد الفهمي_ جدة

أكدت والدة الطفلة التي عُنّفت على يد والدها، في اتصالٍ هاتفي، أنها لم تستلم طفلتها حتى الآن، موضحةً أن الأخبار المتداولة حول استلام ابنتها غير صحيحة.

وأضافت، لـ”المواطن“، أن أحد الأشخاص ينتحل شخصيتها، وقام بالتغريد على أنها استلمت طفلتها، وهذا الأمر لا صحة له.

وبيّنت المقيمة “نريمان كلاس”، البالغة من العمر ٢٣ عامًا، أنها تسكن بالمدينة المنورة، وتم إبلاغها من قبل وزارة التنمية الاجتماعية عن تمكّنهم من الوصول للطفلة، وهي الآن في مكانٍ آمن، وبصحةٍ وعافية.

وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية “خالد أبا الخيل” أنه تم الوصول للطفلة المعنّفة، واستلامها من قبل الزملاء والزميلات في وحدة الحماية في منطقة مكة، وسيتم إخضاعها للكشف الطبي”.