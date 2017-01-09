عاجل .. والد الشهيد حريصي: استشهاد ابني عِز في الدنيا ومثوبة في الآخرة

المواطن – نجران

أكد والد الشهيد الجندي أول محمد مغاوي مفرح حريصي، أن استشهاد ابنه دفاعاً عن الوطن هو عِز في الدنيا ومثوبة في الآخرة.

وكان صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران, قد أدى بعد صلاة ظهر اليوم, صلاة الميت على الشهيد, وذلك بجامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة نجران.

ونقل سمو أمير المنطقة تعازي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد ـ حفظهم الله ـ لوالد وذوي الشهيد، داعيًا المولى أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يتقبله من الشهداء، ويسكنه فسيح جناته.