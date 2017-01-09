عاجل .. وفاة الطالبة ليلى حديدي دهساً أمام مدرستها في #صبيا

المواطن – خالد الأحمد – جازان

توفيت طالبة بالصف الثالث الابتدائي صباح اليوم الاثنين، بعد تعرضها لحادث دهس من قبل مركبة يقودها أحد المواطنين أمام بوابة مدرسة قرية أبو السلع الابتدائية للبنات في محافظة صبيا، وذلك بعد نزولها من الباص، وتم نقلها إلى مستشفى صبيا العام عن طريق حارس المدرسة، وقد فارقت الحياة أثناء وصولها المستشفى.

وباشر الحادث مدير الأمن والسلامة بإدارة تعليم صبيا، ومدير خدمات الطلاب، ومنسق تعليم البنات، ومدير الإعلام التربوي، ومديرة مكتب التعليم بصبيا، والجهات الأمنية من شرطة المحافظة ومرور صبيا.

من جهته قدم مدير تعليم صبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس، أحرّ التعازي وأصدق المواساة لأسرة الطالبة ليلى بنت محمد حديدي، ولكافة منسوبات المدرسة، سائلاً الله عز وجل أن يتقبّلها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.