وفاة زوجة وابن سلمان العودة في حادثٍ مروري

المواطن - الرياض

تسبّب حادث مروري مروّع في وفاة زوجة الداعية السعودي الشيخ سلمان العودة، وابنه.

وغرد الإعلامي عبد الله المديفر بخالص تعازيه عبر تغريدةٍ على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، قال فيها: “أحر التعازي للشيخ سلمان العودة في وفاة زوجته وابنه في حادثٍ مروري.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكتبت المغردة نورا الرميحي: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحمهم الله، وغفر لهم، وأسكنهم فسيح جناته، وعظّم أجر الشيخ وأبنائه، وربط على قلوبهم”.

وغرّد منصور الشيمري: “عظّم الله أجركم، ورحم الله موتاكم، وجمّعكم بهم في جنات النعيم.. لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجلٍ مسمى”.

وقالت سلطانة: “إنك تفقد شخص واحد من العائلة شي يعوّر القلب، فما بالك بإنك تفقد شخصين.. الله يصبّر قلوبهم، ويغفر لهم، ويرحمهم”.

وشيماء قالت: “اللهم لا تفجعنا بفقد قريب، ولا موت عزيز على قلوبنا.. اللهم إنا نستودعك أنفسنا وأهالينا من كل شر، وكل درب به ضرر”.