وفاة زوجة وابن سلمان العودة في حادثٍ مروري

وفاة زوجة وابن سلمان العودة في حادثٍ مروري

2017/01/25
الساعة 10:44 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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سلمان العودة
المواطن - الرياض

تسبّب حادث مروري مروّع في وفاة زوجة الداعية السعودي الشيخ سلمان العودة، وابنه.
وغرد الإعلامي عبد الله المديفر بخالص تعازيه عبر تغريدةٍ على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، قال فيها: “أحر التعازي للشيخ سلمان العودة في وفاة زوجته وابنه في حادثٍ مروري.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكتبت المغردة نورا الرميحي: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحمهم الله، وغفر لهم، وأسكنهم فسيح جناته، وعظّم أجر الشيخ وأبنائه، وربط على قلوبهم”.
وغرّد منصور الشيمري: “عظّم الله أجركم، ورحم الله موتاكم، وجمّعكم بهم في جنات النعيم.. لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجلٍ مسمى”.
وقالت سلطانة: “إنك تفقد شخص واحد من العائلة شي يعوّر القلب، فما بالك بإنك تفقد شخصين.. الله يصبّر قلوبهم، ويغفر لهم، ويرحمهم”.
وشيماء قالت: “اللهم لا تفجعنا بفقد قريب، ولا موت عزيز على قلوبنا.. اللهم إنا نستودعك أنفسنا وأهالينا من كل شر، وكل درب به ضرر”.

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