#عاجل.. وفاة عاملين احترق سكنهما في الليث

#عاجل.. وفاة عاملين احترق سكنهما في الليث

2017/01/06
الساعة 9:50 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
1025
0
طباعة
وفاة عاملين احترق سكنهما في الليث

المواطن – الليث

توفي عاملان جرّاء حريق نشب في سكنهما في محافظة الليث.

وقال الدفاع المدني عبر حسابه على (تويتر): “باشر مدني الليث نشوب حريق بداخل سكن مكوّن من غرفتين، ونتج عنه وفاة عاملين مقيمين -رحمهما الله-“.

المواطن” ستوافيكم بالتفاصيل لاحقًا.

وفاة عاملين احترق سكنهما في الليث1


قد يعجبك ايضاً

وظيفة إدارية شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي في #جدة

المواطن- خالد الأحمد أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي