عاجل.. وفاة عاملين احترق سكنهما في الليث

الساعة 9:50 مساءً

المواطن – الليث

توفي عاملان جرّاء حريق نشب في سكنهما في محافظة الليث.

وقال الدفاع المدني عبر حسابه على (تويتر): “باشر مدني الليث نشوب حريق بداخل سكن مكوّن من غرفتين، ونتج عنه وفاة عاملين مقيمين -رحمهما الله-“.

“المواطن” ستوافيكم بالتفاصيل لاحقًا.