عاجل.. وفاة عاملين احترق سكنهما في الليث

المواطن – الليث
توفي عاملان جرّاء حريق نشب في سكنهما في محافظة الليث.
وقال الدفاع المدني عبر حسابه على (تويتر): “باشر مدني الليث نشوب حريق بداخل سكن مكوّن من غرفتين، ونتج عنه وفاة عاملين مقيمين -رحمهما الله-“.
“المواطن” ستوافيكم بالتفاصيل لاحقًا.
المواطن – الليث
توفي عاملان جرّاء حريق نشب في سكنهما في محافظة الليث.
وقال الدفاع المدني عبر حسابه على (تويتر): “باشر مدني الليث نشوب حريق بداخل سكن مكوّن من غرفتين، ونتج عنه وفاة عاملين مقيمين -رحمهما الله-“.
“المواطن” ستوافيكم بالتفاصيل لاحقًا.
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