#عاجل .. وفاة هاشمي رفسنجاني الرئيس الإيراني الأسبق

#عاجل .. وفاة هاشمي رفسنجاني الرئيس الإيراني الأسبق

2017/01/08
الساعة 7:57 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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هاشمي رفسنجاني

المواطن – وكالات 

توفي الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني، قبل قليل، إثر أزمة قلبية عن عمر يناهز 83 عاماً.

شغل هاشمي رفسنجاني منصب رئيس إيران لدورتين رئاسيتين (1989-1997).

وكان قبل وفاته يشغل منصب رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام.


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