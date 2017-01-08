عاجل .. وفاة هاشمي رفسنجاني الرئيس الإيراني الأسبق

المواطن – وكالات

توفي الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني، قبل قليل، إثر أزمة قلبية عن عمر يناهز 83 عاماً.

شغل هاشمي رفسنجاني منصب رئيس إيران لدورتين رئاسيتين (1989-1997).

وكان قبل وفاته يشغل منصب رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام.