عاجل .. وفاة هاشمي رفسنجاني الرئيس الإيراني الأسبق

المواطن – وكالات
توفي الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني، قبل قليل، إثر أزمة قلبية عن عمر يناهز 83 عاماً.
شغل هاشمي رفسنجاني منصب رئيس إيران لدورتين رئاسيتين (1989-1997).
وكان قبل وفاته يشغل منصب رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام.
المواطن – وكالات
توفي الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني، قبل قليل، إثر أزمة قلبية عن عمر يناهز 83 عاماً.
شغل هاشمي رفسنجاني منصب رئيس إيران لدورتين رئاسيتين (1989-1997).
وكان قبل وفاته يشغل منصب رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام.
المواطن – الرياض منعت مؤسسةُ النقد العربي السعودي،