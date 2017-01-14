عاجل.. وفاة وإصابة في انهيار بركة مياه بهروب #جازان

المواطن- جازان

توفي عامل وأصيب مواطن إثر انهيار بركة مياه عليهما في محافظة هروب، شرق منطقة جازان، مساء اليوم، السبت، حيث تم نقل المواطن بواسطة الهلال الأحمر للمستشفى، بينما تم انتشال جثة العامل بواسطة فرق الدفاع المدني.



وأوضح المتحدّث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، الرائد يحيى القحطاني، أنه وُرد بلاغ عن انهيار بركة مياه على شخصين بمحافظة هروب، وعند وصول الفرق للموقع، اتّضح أن الحادث عبارة عن انهيار بركة مياه مبنية من الحجارة بدون أعمدة، مساحتها (٣*٤)م، في أثناء تعبئتها بالمياه على مواطنٍ وعامل من ذوي البشرة السوداء.



وأضاف أنه تم انتشال المواطن من قبل ذويه ونقله بواسطة الهلال الأحمر للمستشفى قبل وصول فرق الدفاع المدني وهو مصاب، والآخر تم رفع الأنقاض عنه وانتشاله وهو بحالة وفاة، وتم تسليم الحادث لجهة الاختصاص.