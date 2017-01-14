#عاجل.. وفاة وإصابة في انهيار بركة مياه بهروب #جازان

#عاجل.. وفاة وإصابة في انهيار بركة مياه بهروب #جازان

2017/01/14
الساعة 10:20 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, المراسلون, حصاد اليوم
2900
0
طباعة
وفاة واصابة هروب1
المواطن- جازان

توفي عامل وأصيب مواطن إثر انهيار بركة مياه عليهما في محافظة هروب، شرق منطقة جازان، مساء اليوم، السبت، حيث تم نقل المواطن بواسطة الهلال الأحمر للمستشفى، بينما تم انتشال جثة العامل بواسطة فرق الدفاع المدني.

وفاة واصابة هروب5
وأوضح المتحدّث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، الرائد يحيى القحطاني، أنه وُرد بلاغ عن انهيار بركة مياه على شخصين بمحافظة هروب، وعند وصول الفرق للموقع، اتّضح أن الحادث عبارة عن انهيار بركة مياه مبنية من الحجارة بدون أعمدة، مساحتها (٣*٤)م، في أثناء تعبئتها بالمياه على مواطنٍ وعامل من ذوي البشرة السوداء.

وفاة واصابة هروب3
وأضاف أنه تم انتشال المواطن من قبل ذويه ونقله بواسطة الهلال الأحمر للمستشفى قبل وصول فرق الدفاع المدني وهو مصاب، والآخر تم رفع الأنقاض عنه وانتشاله وهو بحالة وفاة، وتم تسليم الحادث لجهة الاختصاص.

وفاة واصابة هروب6وفاة واصابة هروب2وفاة واصابة هروب4

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

خالد الفيصل يستقبل المُعزين في وفاة الأمير محمد بن فيصل

استقبل الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز، مستشار