عاشت بعيدة عن أسرتها أكثر من 40 عامًا بعد لدغة كوبرا

المواطن – وكالات

مفاجأة، ولكنها سارة حدثت لعائلة، حيث عادت سيدة تبلغ من العمر 82 عامًا بشكلٍ مفاجئ بعدما كان يُعتقد أنها توفيت قبل 40 عامًا.

وقالت العائلة إن والدتهم توفيت جرّاء لدغة كوبرا سوداء، ورُميت جثتها في النهر، إلّا أن صحيفة “تايمز أوف إنديا” كشفت العكس، وقالت إن “فيلاسا” لم تمت، بل فقدت وعيها فقط جرّاء اللدغة.

فيما أوضحت الصحيفة أن المرأة وجدت نفسها غير قادرة على تذكّر عائلتها بعدما أنقذها مجموعة من الصيادين من النهر، وعاشت بعيدةً عن أسرتها لأكثر من 40 عامًا.

واستعادت “فيلاسا” مؤخرًا ذاكرتها، وهو الشيء الذي جعلها تعود لعائلتها بعد غياب دام 40 عامًا.