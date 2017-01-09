عاصفة ثلجية تشل مناطق غرب الولايات المتحدة الأمريكية

المواطن – نت

ضربت عاصفة قوية ولاية كاليفورنيا، ومناطق أخرى في غرب الولايات المتحدة جلبت معها فيضانات مما أثار مخاطر وقوع انهيارات طينية فى ولاية عانت من الجفاف لسنوات، وتسببت في شلل تام بمناطق الغرب الأمريكي.

وقال خبير الأرصاد كيني جيمس من مركز التنبؤ بالطقس بولاية ماريلاند، التابع للهيئة الوطنية للأرصاد الجوية إن العاصفة جلبت أمطاراً غزيرة يقترب منسوبها من سنتيمترين في الساعة في أجزاء من كاليفورنيا.

وفي أوريجون وأجزاء من ولايتي واشنطن وايداهو من المتوقع أن تؤدي العاصفة إلى تساقط كثيف للثلوج، وفي شمال كاليفورنيا أبلغ مسؤولون عن عمليات انقطاع في التيار الكهربائي وإغلاق للطرق بسبب فيضان الأنهار.