عاصفة ثلجية تضرب وسط الولايات المتحدة

المواطن - الرياض

أدت عاصفة شتوية إلى تساقط مزيد من الثلوج والأمطار على منطقة واسعة من وسط الولايات المتحدة أمس الأحد، مما سبب خطراً على السائقين وانقطاعاً في التيار الكهربائي من شمال غرب نيو مكسيكو وحتى وسط إيلينوي خلال عطلة الأسبوع الطويلة.

وقالت الهيئة القومية للأرصاد الجوية، إنها أصدرت تحذيرات من عاصفة ثلجية وإرشادات بشأن الطقس في مناطق بعشر ولايات في وسط وأعلى الغرب الأوسط.

ومن المرجح أن تشهد أوكلاهوما وكنساس وميزوري أسوأ الظروف الجوية حيث حذر خبراء الطقس من تساقط المطر القابل للتجمد في أرجاء هذه الولايات.

وتوقعت الهيئة تساقط ثلوج يتراوح ارتفاعها ما بين 0.6 و1.2 سنتيمتر على معظم ولاية كنساس. وحذرت من أن يؤدي تراكم الثلوج والرياح السريعة إلى قطع خطوط التوتر العالي وكسر أغصان الأشجار.

وحثت وزارة النقل في ميزوري الأحد السائقين من القيادة في منطقة كنساس سيتي بينما كانت الطواقم تعمل لفتح الطرق الرئيسية السريعة المحلية.

وذكرت إدارة دوريات الطرق السريعة في ميزوري إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا في الولاية بسبب ظروف الطقس المتجمد.

وفي أوكلاهوما ذكرت شركة الغاز والكهرباء على موقعها الإلكتروني أن حوالي خمسة آلاف مشترك تأثروا جراء انقطاع التيار الكهربائي صباح الأحد.