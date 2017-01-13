عاصفة قوية تقطع الكهرباء عن 190 ألف منزل في فرنسا

المواطن - الرياض

ضربت عاصفة قوية النصف الشمالي من فرنسا اليوم، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن نحو 190 ألف منزل إضافة إلى تعليق الدراسة غداً في المدارس بمناطق عدة.

وأوضح مشغل شبكة توزيع الكهرباء أن الوضع سيتواصل أثناء الليل مع اتجاه العاصفة نحو شرق البلاد، مبيناً أن أكثر من ألف عامل تقني في الميدان لمعالجة الوضع، لكن الظروف الجوية غير المستقرة صعبت تقدم العمليات على الأرض.

من ناحية أخرى، توقفت حركة القطارات على سكك عدة في شمال وشمال غربي البلاد بدءاً من الساعة 19,00 بتوقيت غرينتش، في حين وضعت الأرصاد الجوية الفرنسية خمسة أقاليم في حال تأهب قصوى بسبب الرياح القوية، بينما وضع النصف الشمالي من فرنسا في حال تأهب شديدة بسبب الرياح أو تكون الجليد.