عامر سبيعي عارض بشار فأُسقط اسمه من نعي والده

المواطن – الرياض

غاب اسم الفنان السوري الراحل عامر سبيعي من نعي والده رفيق سبيعي بسبب معارضته لبشار الأسد.

عامر سبيعي، الذي توفي في الإسكندرية في العام 2015، عاد للساحة من جديد بعد أن توفي والده الفنان رفيق سبيعي، ونشرت أسرته نعي والدهم -الموالي لبشار- دون أن يتم ذكر أنه والد عامر سبيعي.

تسبّب هذا الأمر في حالةٍ من الجدل على شبكات التواصل الاجتماعي حول أحقّية أسرة رفيق سبيعي في حذف اسم ابنهم عامر سبيعي من نعي والده بحجّة أنه من معارضي بشار الأسد، بالرغم من أنه الابن البكر لوالده.

فيما أثارت وفاة رفيق سبيعي جدلًا بين السوريّين المؤيدين للثورة، نظرًا لموقفه الموالي لبشار الأسد خصوصًا أنه قام في بدايات الثورة بأداء أغنية تمجّده من كلماتها: “نحن جنودك يا بشار.. بالمحبة والأعمار.. خلّي ليلنا يصير نهار”.

ومن المعروف أن عامر سبيعي، الذي توفي في أكتوبر 2015، ترك سوريا بعد معارضته لبشار الأسد، واستقر في مصر متنقّلًا بين القاهرة والإسكندرية.

لعب عامر سبيعي الكثير من الأدوار المهمة، ومنها أبو نيزك في مسلسل “الدبور” الجزء الأول والثاني، ولعب دور عمر أفندي في مسلسل “أهل الراية”، ولعب دور بسام أفندي في “حمام القيشاني”، وغيرها.