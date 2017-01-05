عامل محطة في محاسن الأحساء يروي قصة هروب صاحب الـ “هايلوكس”

المواطن – وليد الفهمي

في أعقاب تداول عدد كبير من مغردي ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سرعة عامل محطة سوداني الجنسية، قفز في صندوق سيارة رفض قائدها إعطاءه المبلغ محاولًا الهروب , حاورت “المواطن” العامل عبدالله حامد علي و الذي يبلغ من العمر قرابة 47 عامًا.

و كشف حامد تفاصيل الحادثة قائلًا: إن “المقطع المتداول وثق قبل شهرين من الآن وتحديدًا بتاريخ 21‏/10‏/2016م عند قرابة الساعة العاشرة مساءً، في محاسن بالأحساء، حيث كان يحاول صاحب المركبة الهايلوكس أن يبحث عن موقع لتعبئة الوقود على ألا يكون أمامه مركبة تعيق هروبه، و تم التنبيه علي من قبل العامل الذي يقوم بتزويد المركبات بالوقود أن المركبة لا تحمل لوحات عليها مما أثار الشكوك حولها كونه مشرفًا على المحطة وعلى العمال”.

وبين أن سائق المركبة في الثلاثين من عمره ويرافقه شخص آخر، و العامل عبأ مركبته بمبلغ 43 ريالًا بنزين 91، وعند عزمه الهرب ركب مباشرة بالصندوق الخلفي للسيارة وعند اكتشافه أنه تمكن من الصعود حاول جاهدًا أن يسقطه ولكن دون جدوى، و ذهب به خلف المحطة طالباً منه النزول .

وأردف: “تحدثت معه وقلت إني لا أرغب بالنزول حتى أستلم المبلغ من قبله، و حاول الكذب علي بقوله “انزل وبعطيك فلوسك” وبعد رفضي النزول، صعد مرافقه الذي كان معه في محاولات حثيثه لإنزالي والهرب إلا أن كل محاولاتهم فشلت وبدأت بعد ذلك المشادات التي امتدت بالأيادي”.

واستكمل عبدالله: “حاول السائق إنزالي بالقوة بمساعدة مرافقة إلى أن نزلت وأنا ممسك بالمرافق ليهرب السائق ومازلت أنا في مشادات مع مرافقه الذي تمكن هو أيضاً من الهرب “.

وأضاف: “هربوا وتركوا أحذيتهم و مسبحة كانت بحوزتهم وتوجهت إلى شرطة المبرز، لتقديم بلاغ بما حصل من أحداث مثيرة”.

واختتم حديثه بالتأكيد أنه لم يتم القبض عليه حتى الآن.