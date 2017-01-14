عباس يحذّر من نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

المواطن – نت

حذّر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، من أن مسار السلام في الشرق الأوسط يمكن أن يتأزّم في حال واصلت الإدارة الأمريكية الجديدة، برئاسة دونالد ترامب، خططها لنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس، وذلك قبيل انعقاد مؤتمر باريس لدعم حل الدولتين وإحياء عملية السلام.

وجاءت تصريحات عباس في أثناء افتتاحه اليوم، السبت، للسفارة الفلسطينية في الفاتيكان عقب اللقاء بالبابا فرانسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية.

وأضاف عباس أنه سمع بخطة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وأنه لا يمكنه التعليق عليها بشكلٍ رسمي، إلّا إذا حدث ذلك بالفعل.

وقال عباس: “إذا كان القرار يقضي بنقل السفارة إلى القدس، فهذا لن يساعد على تحقيق السلام، ونتمنّى ألّا يحدث ذلك”.

ويعارض الفلسطينيون بشدة قرار نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، إذ تقول السلطة الفلسطينية إن ذلك من شأنه أن يقضي على أي أمل لإجراء مفاوضات سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أو التوصّل لاتفاقٍ بينهما.