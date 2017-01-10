عبدالهادي الحبابي يعتذر.. وغضب الهلاليين متواصل!

المواطن ـ محمد سلام

تسبب قرار الهيئة العامة للرياضة بتعيين عبدالهادي الحبابي رئيساً لاتحاد كرة الطائرة في حالة كبيرة من الغضب لدى الجماهير والإعلاميين المنتمين لنادي الهلال، وذلك بسبب تصريحات وتغريدات سابقة من الحبابي حملت إساءة كبيرة للبيت الهلالي.

وطالب الهلاليون الأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة بإعفاء الحبابي من منصبه، مؤكدين أنه لا يستحق التواجد في هذا المنصب بسبب مواقفه السابقة الكارهة للنادي العاصمي.

من جانبه، تقدم الحبابي بالاعتذار عن بعض التغريدات السابقة التي وصفها بـ”الغير موفقة”، وقال عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “صدرت بعض التغريدات الغير موفقة بحق بعض الأندية والجماهير واعتذر للجميع عنها وأتمنى أن نوفق في خدمة الوطن من خلال اتحاد الطائرة ونقدم الأفضل”.

وجاءت ردود الأفعال سلبية بشكل كبير حيال اعتذار الحبابي، وقال معن القويعي: “اعتذار على خجل وغير مقبول! لديك العديد من التغريدات المسيئة لنادي الهلال وجماهيره، لم تكلف نفسك ذكر اسم الهلال في اعتذارك! وصفت جمهور الهلال ب”الطواقي” و”الزعيق” وصفات أخرى لن أتطرق لها! تكلمت بـ عنصرية ضد ابن الوطن البار سامي الجابر! اعتذارك مرفوض”.

وتابع: “حذفت العديد من التغريدات المسيئة ضد الهلال وأتحدى أنك أسأت لأي نادي آخر غير الهلال في تغريداتك.. بعد هذا كله تستكثر في اعتذارك أن تذكر اسم الهلال وجماهيره بالإضافة إلى عدم اعتذارك لمدرب الشباب سامي الجابر”، مختتماً بقوله: “لا زلت عند مطلبي من البداية، يجب على إدارة الهلال رفع شكوى رسمية ضدكم مدعومة بتغريداتك مع مغادرتك هذا الاتحاد عاجلاً”.

فيما تساءل فيصل العبدالكريم: “هل تقسم بالله أنك تراجعت عن أرائك تلك؟ معيب أن يتراجع إنسان عن آرائه حتى لو كانت متعصبة وهو لا زال يؤمن بها فقط لأجل مصلحة”.

وغرد أحمد الجلاهمة: “المشكلة أكبر من تغريدات غير موفقة والاعتذار” المشكلة ما كتب يمثل عقلية بائسة رجعية عنصرية لا تستحق “خدمة الوطن” بمنصب!”.

فيما أشاد بندر العتيبي باعتذار الحبابي، وتمنى له التوفيق في عمله خلال الفترة المقبلة، وكتب: “كبير حتى في اعتذارك والذي لم يجرؤ غيرك في قوله. تمنياتنا لك بالتوفيق”.