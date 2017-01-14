عبد الله بن فهد يتوّج الفارس الزرقي بكأس الملك المؤسس

المواطن - واس

توّج الأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله، رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، الفارس عبد العزيز الزرقي، بكأس المؤسس الملك عبد العزيز، عقب فوزه بالمركز الأول على الجواد (سويدان) لمربط الجياد بالطائف في السباق الذي أقيم اليوم على ميادين مزرعة الخالدية، بالرياض.

وجاء الفارس مهند الخليل على الجواد (بيدرتو) في المركز الثاني، فيما نال الفارس سليمان الخليفة المركز الثالث على الجواد (جي سي كاوس).

وأعرب الأمير عبد الله بن فهد عن اعتزازه بنجاح سباق كأس الملك المؤسس -رحمه الله- الذي يعد من أهم البطولات التي يقيمها الاتحاد السعودي للفروسية كل موسم، ويحظى بمشاركةٍ دولية، مؤكدًا أن اتحاد الفروسية دائمًا حريص على تطوير سباقات القدرة، والتحمّل، ورفع مستوى المنافسة بين فرسان الوطن.

وامتدح مسار السباق والتنافس بين الفرسان المشاركين في جميع المراحل، وحرصهم على تحقيق اللقب، مقدمًا التهنئة لجميع الفرسان الفائزين في المراكز الأولى.