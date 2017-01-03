عسيري: غياب الثلاثي غير مؤثرٍ

عسيري: غياب الثلاثي غير مؤثرٍ

2017/01/03
الساعة 11:24 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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احمد عسيري

المواطن ـمحمد سلام

أكد مدافع نادي الاتحاد، أحمد عسيري، أن غياب الثلاثي فهد الأنصاري ومحمود كهربا وأحمد العكايشي، ليس هو السبب في تعادل الفريق أمام الخليج 1 ـ 1 ضمن الجولة 15 من دوري جميل، موضحًا أن التعادل بطعم الخسارة، وأن الاتحاد لا يقف على لاعب.

وأوضح عسيري، في تصريحاته عقب اللقاء،: “لم نكن موفقين في مباراة اليوم، والتعادل بطعم الخسارة في ظل رغبتنا بالمنافسة على لقب بطولة الدوري”.

وأضاف: “غياب الأنصاري وكهربا والعكايشي لم يؤثر فينا، وننتظر عودتهم لنعود لوضعنا الطبيعي، لكن الاتحاد لا يقف على لاعب”.


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