عصابة سرقة الاستراحات والمنازل في قبضة شرطة حائل

المواطن – حائل

تمكنت شرطة حائل من القبض علی أربعة أشخاص سعوديي الجنسية، حيث ثبت تورطهم بارتكاب جرائم سرقات في استراحات حائل خلال الفترة الماضية.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة حائل الرائد سامي الشمري أن المقبوض عليهم أقروا بالسرقة من ثماني استراحات وأحد المنازل، حيث كونوا تشكيلاً عصابياً يمارس جرائم السرقات.

وأكد الشمري أنه تم إيقافهم على ذمة القضية لاستكمال إجراءات الضبط والاستدلال والتأكد من علاقتهم بالجرائم المماثلة في أسلوبها الإجرامي المقيدة ضد مجهول ومن ثم إحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة.