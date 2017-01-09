عصابة سرقة المحال التجارية في قبضة شرطة جدة

المواطن – جدة

أطاحت شرطة جدة بتشكيل عصابي تخصص في سرقة المحال التجارية بعد تكسير أقفالها .

وصرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي بان مركز الشرفيه بشرطة محافظة جدة تلقى عدت بلاغات مفادها تعرض محال تجاريه للسرقه من داخلها بعد تكسير إقفالها من قبل أشخاص مجهولين وفي أوقات مختلفه.

وأضاف انه تم تشكيل فريق بحث وتحري من الجهات الامنيه للوصول للجناة ، حيت أسفرت نتائج شعبة التحريات والبحث الجنائي بعون الله وتوفيقه من ضبط سبعه متهمين بتلك السرقه ومن خلال اجراءات الاستدلال الاوليه اتضح قيامهم بارتكاب اكثر من خمسة عشر سرقة م تم التحفظ عليهم لمعرفه مدي تورطهم في قضايا اخري مشابهه لاسلوبهم الاجرامي وسيتم إحالتهم لجهة الاختصاص.