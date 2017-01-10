عضو برلمان الأسد يكشف “فضيحة” تفضيل المليشيات الإيرانية وحزب الله على الجيش

المواطن – متابعات

كشف عضو برلمان الأسد وائل ملحم، “فضيحة” الامتيازات التي يتلقاها عناصر القوات الرديفة “المليشيات الإيرانية وحزب الله الموالية للنظام”، مقارنة بعناصر “الجيش النظامي”.

وائل ملحم وفي مداخلة له في جلسة برلمان الأسد الأخيرة، قال إنه وعند تفقده لجبهات القتال، يجد أن عناصر الجيش السوري لا يصلهم باليوم الواحد سوى حبة بطاطا واحدة، أو رغيفين خبز.

وأضاف أن عناصر المليشيات الإيرانية وحزب الله يتنعمون يوميا بالطعام الساخن، وفق قوله.

واعتبر عضو برلمان الأسد أن الوضع الحالي للجندي السوري يدفع الشبان على العزوف عن الخدمة في الجيش النظامي، والتوجه لقوات رديفة مثل “الفيلق الخامس”، الذي يقدم امتيازات تفوق بكثير ما يحصل عليه الجندي في الجيش.

كما تحدث عضو برلمان الأسد عن الفساد الحاصل في حكومة بشار بنواحي عدة، أبرزها الصحية، والتعليمية ، مشيرا الى أن الكثير من عوائل الجنود القتلى في الجيش، باتوا لا يجدون قوت يومهم بسبب إهمال الحكومة لهم.

كما أوضح عضو برلمان الأسد أنه عندما يتوفى أحد أقارب مسؤول ما، يسارع أعضاء بحكومة بشار ومسؤولين آخرين لتقديم العزاء له، فيما قُتل قبل أيام 20 جنديا من منطقة المخرم في حمص، ولم يأتي أي مسؤول لتعزية ذويهم.