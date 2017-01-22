عضو شرف الأهلي: القادم مفجع!

المواطن ـ محمد سلام

وجّه عضو شرف النادي الأهلي، عبد الله الصبان، رسالةً إلى إدارة نادي الشباب طالبهم فيها بعدم التضحية برجال النادي كما حدث في قضية الحارس محمد العويس الذي رفضت لجنة الاحتراف اعتماد انتقاله إلى النادي الأهلي، وقرّرت إيقاف مدير لجنة الاحتراف في الشباب، ماجد المرزوقي، بسبب توقيعه على اتفاقية انتقال العويس دون تفويض من رئيس النادي عبد الله القريني.

وقال الصبّان في تغريدات عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر): “ما زال رجال الأهلي يلعبون بمشاعرهم بالقانون.. إذا ما تقدر تجابه بالقانون، لا تضحوا برجالكم وتطلّعوهم بمنظر سيّئ.. عيب، عيب، عيب”.

وتابع الشرفي الأهلاوي تغريداته: “الضحيه الأولى خالد شكري في قضية اللاعب سعيد المولد، والضحيه الثانية الآن ماجد المرزوقي في قضية محمد العويس، القادم مفجع”.

وكانت الإدارة الشبابية قد أصدرت بيانًا رسميًا أوضحت من خلاله أن العويس متغيّب منذ نهاية معسكر المنتخب السعودي، وطالبت اللاعب بالعودة إلى ناديه، وممارسة عمله كلاعبٍ محترف، كما استنكرت قيام بعض الأندية بالتفاوض مع العويس خلال وجوده مع الأخضر.