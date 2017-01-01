عضو شرف النصر: إيفان أوفى بالوعد !

المواطن ـ محمد سلام قدم عضو شرف نادي النصر، أيمن عبدالله القاضي، تهنئته إلى جماهير العالمي بعد فوز الفريق بثنائية نظيفة على الاتفاق ضمن الجولة 15 من دوري جميل، كاشفا أن محترف الفريق وعده بمنحه قميصه هدية في حالة تحقيق الفوز على فارس الدهناء.

وقال القاضي عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: “مبروك، يارباه، يا زين النصر سعاده ماقصرو نجومنا كانوا عند الوعد.. إيفان وعدني بالتيشرت هدية الفوز وماقصر”.

هذا ورفع الانتصار رصيد النصر إلى 32 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 21 نقطة في المركز السادس.