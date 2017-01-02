عقوبات جديدة على مستخدمي الهواتف أثناء القيادة في كاليفورنيا

المواطن – نت

أصدرت ولاية كاليفورنيا قانوناً جديداً يجعل من الصعب استخدام الهواتف الذكية أثناء قيادة السيارة بأي شكل من الأشكال، سواء التحدث أو المراسلة أو حتى تفقد الإخطارات على الطرقات.

وابتداء من أمس 1 يناير 2017، سيواجه أي شخص يخالف هذا القانون غرامة وعقوبة كبيرة، والحالة الوحيدة التي يمكن فيها للسائق استخدام الهاتف الذكي هي أن يكون مفتوحاً أمامه من أجل تتبع الخرائط، والقانون الجديد يحمل اسم AB 1785، وهو خطوة جديدة لدفع سائقي السيارات للامتثال تماماً لقوانين استخدام الهاتف المحمول التي كانت موجودة بالفعل منذ عام 2008.

وهذه القوانين ليس من الصعب الامتثال لها خاصة أن الهواتف الذكية الحديثة مزودة بالعديد من الخدمات التي تساعد المستخدم في التعامل معها عن بعد، مثل المساعدات الشخصية، والتحكم بالأوامر الصوتية وغيرها.

يذكر أن كاليفورنيا هي واحدة من العديد من الولايات التي لديها قوانين صارمة جداً تجاه المراسلة أو استخدام الهواتف أثناء القيادة.