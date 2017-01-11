عكاظ تتهم لاعب الاتحاد بـ”التدليس”!

المواطن ـ محمد سلام

استنكرت صحيفة “عكاظ” التغريدات التي نشرها لاعب نادي الاتحاد “خالد السميري”، والتي نفى من خلالها صحة ما نشرته الصحيفة حول رفضه عرض الإدارة الاتحادية لتجديد عقده مع العميد.

وقالت: “فوجئنا بتدليس وافتراء اللاعب، إذ نشر على حسابه على (تويتر) تغريدات تتضمّن معلومات مغلوطة حيال ما نُشر في الصحيفة، مؤكدًا أن الخبر غير صحيح”، وأضافت: “وأمام ذلك، ومن باب المصداقية والمعايير المهنية، ننشر خطابًا رسميًا صادرًا عن وكيل أعمال اللاعب (خالد السميري)، وموجّهًا لإدارة نادي الاتحاد، حيث يرفض فيه العرض المقدّم، ويشير إلى أنه غير مناسب للّاعب، مطالبًا بتقديم عرض أفضل خلال 7 أيام من تاريخه”، مرفقة صورة من خطاب وكيل السميري “أحمد المزيني”.

وكان السميري، أكد عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر)، أنه لم يقم بوضع شروط على إدارة ناديه للموافقة على التجديد، وقال: “كل الاحترام لصحيفة (عكاظ) والقائمين عليها، لكن ما نُشر في عدد اليوم غير صحيح.. ارتداء شعار الاتحاد هو شرف نِلته اليوم، ولن أفرّط فيه”.

وتابع اللاعب الصاعد: “ما زلت في بداية مشواري، وسأبذل كل ما أستطيع لخدمة نادي الاتحاد، وردّ جزء بسيط من جميل مدرّج الذهب”.

جدير بالذكر أن السميري كان حصل على فرصة اللعب في التشكيلة الأساسية، خلال الموسم الحالي، تحت قيادة المدرب “خوسيه لويس سييرا”، وقدّم اللاعب مستويات مميّزة وجدت إشادة من الكثيرين من الجماهير الرياضية.